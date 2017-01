Istat: cresce la fiducia delle imprese dal manifatturiero alle costruzioni

13:26 - Risale la fiducia delle imprese con l'indice salito ad ottobre a 89,3 punti dagli 86,9 di settembre. Lo comunica l'Istat, spiegando che il clima di fiducia delle imprese migliora in tutti i settori: manifatturiero, dei servizi, delle costruzioni e del commercio al dettaglio.

"Il nostro Paese ce la può fare", commenta la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, che spiega in un tweet: "I nuovi dati sul clima di fiducia delle imprese sono indicatori di una capacità del nostro Paese di credere nel futuro, e sappiamo quanto anche questo sia fondamentale, insieme a misure concrete come investimenti e internazionalizzazione, per tornare a crescere e creare occupazione".



"Certo, non siamo ai livelli del 2008 e non sono miglioramenti sufficienti, ma se in tutti i settori l'Istat Economic Sentiment Indicator è aumentato, dal manifatturiero alle costruzioni, dai servizi di mercato al commercio al dettaglio, possiamo a ragione credere che la politica stia dando i giusti segnali di cambiamento positivo nel sostenere crescita e lavoro. Le indicazioni sono chiare, occorre proseguire ora su misure di riduzione della burocrazia e di miglioramento della giustizia, per dare alle imprese regole certe ed efficaci".