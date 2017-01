Istat: cresce fiducia consumatori Renzi: "Restituito futuro a italiani"

Dati negativi per le imprese - Per quanto riguarda le imprese, invece, l'indice composito (Iesi) scende a 101,5 da 105,6 pur rimanendo sui valori più alti dall'inizio della crisi. Cali "significativi" per l'Istat toccano i servizi di mercato (a 106,6 da 113,9) e il commercio al dettaglio (a 101,9 da 108,8) e flessioni contenute colpiscono la manifattura (a 103,2 da 104,0) e le costruzioni (a 114,6 da 114,8).



Renzi: "L'Italia tornerà leader" - "Da italiano tra gli italiani, so che dobbiamo insistere, lavorare, perseverare senza tregua", ha proseguito il presidente del Consiglio. ancora: "Finalmente per gli italiani il futuro non è più una minaccia e, se tutti facciamo la nostra parte, questo nostro amato Paese tornerà a essere leader in Europa e nel mondo".