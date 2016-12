Istat conferma: a novembre l'inflazione è salita dello 0,1%

A novembre 2016 il tasso di inflazione italiano torna positivo e si attesta allo 0,1%. I dati definitivi dell'Istat confermano le stime preliminari che davano l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, in calo dello 0,1% su base mensile e in aumento dello 0,1% rispetto a novembre 2015 (era -0,2% a ottobre).