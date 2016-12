Istat: cala la produzione industriale

10:41 - La produzione industriale in Italia è calata dell'1,1% nella media del trimestre luglio-settembre rispetto al trimestre precedente, il dato più basso dal quarto trimestre 2012. A settembre, secondo l'Istat, il dato segna un calo del 2,9% su base annua e dello 0,9 rispetto al mese di agosto, con variazioni negative che coinvolgono tutti i comparti.

L'Istat spiega che, su base mensile, per quanto riguarda i dati destagionalizzati, a scendere più di tutte è la produzione di beni di consumo (-3,2%), seguita dai beni strumentali (-2,4%), l'energia (-1,5%) e, in misura più lieve, i beni intermedi (-0,8%).



I comparti che registrano i cali peggiori su base annua, invece, sono quelli della fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche (-12,8%), seguiti dalla produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-10,1%) e dall'industria del legno, della carta e stampa (-7,0%). Gli unici settori economica che registrano una crescita tendenziale - continua l'Istat - sono quelli della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica ed ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+2,6%), della fabbricazione di prodotti chimici (+2,1%) e delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+1,1%).