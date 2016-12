Istat, boom dell'export: su base annua ad agosto aumento dell'11,4%

Le esportazioni italiane ad agosto segnano una crescita dell'11,4% rispetto all'anno precedente, con un balzo dell'11,8% per l'area Ue e dell'11% per quella extra Ue. Lo comunica l'Istat, sottolineando come a trainare le vendite siano stati gli autoveicoli, con un aumento del +67,6%. Sul fronte importazioni, l'Istituto di Statistica segnala invece un incremento del 9,4% su base annua.