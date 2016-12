Istat: boom del mercato immobiliare, +8,4% nel terzo trimestre del 2015

Nel terzo trimestre del 2015 il mercato immobiliare ha fatte registrare un'importante accelerazione. Secondo l' Istat , le convenzioni notarili di compravendita per unità immobiliari sono cresciute dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2014. Guardando alle sole abitazioni il rialzo è dell'8,9%.

L'Istat conferma dunque la rimonta del mercato del "mattone", dopo i risultati positivi già ottenuti nel secondo trimestre (+6,2%) e segnalati dall'Agenzia delle Entrate.



La ripresa si deve in particolare al settore residenziale, con un +8,9% per i trasferimenti di immobili ad uso abitazione ed accessori (case, box, cantine) e un +1,6% per i trasferimenti di proprietà immobiliari ad uso economico (uffici, negozi, capannoni, laboratori).