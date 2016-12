Istat: a Milano prezzi congelati

Dieci grandi città italiane a gennaio mostrano un indice dei prezzi che oscilla tra lo zero e il segno meno. Guardando al dato annuo, secondo le tabelle diffuse dall'Istat, sono a "zero" Milano, Firenze, Perugia, Palermo, Reggio Calabria e Ravenna. Possono invece essere classificate in deflazione Bari (-0,3%), Potenza (-0,2%), Trieste (-0,2%) e Verona (-0,1%).