Ispezioni dell'Antitrust sulle bollette di Eni, Enel, Edison e Acea

A fronte di numerosi reclami e segnalazioni, ricevute anche da diverse associazioni dei consumatori, l'indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo in merito a varie condotte degli operatori: la fatturazione basata su consumi presunti; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; nonché il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori.



Nell'ambito di queste istruttorie, i funzionari dell'Antitrust hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate dal procedimento a Roma, Milano e San Donato Milanese, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.



Consumatori: "Benissimo l'istruttoria-bollette" - "Benissimo l'apertura dell'indagine dell'Antitrust su Eni, Enel, Edison e Acea. Anzi benissimo perché si tratta di comportamenti assolutamente disdicevoli. Queste denunce le facciamo da anni". Lo dicono Rosario Trefiletti (Federconsumatori) ed Elio Lannutti (Adusbef). "Siamo arrivati ormai rispetto a queste problematiche attorno ai 500mila reclami. Queste questioni hanno prodotto numerosi problemi alle famiglie: da un lato l'apertura del contenzioso (meno male che c'è) per la conciliazione. Ma questo fa perdere molto tempo ai cittadini e porta nocumento alle famiglie senza citare poi le famiglie che spaventate pagano e magari cifre che non dovrebbero pagare, soprattutto le persone anziane".