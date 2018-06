Ispettorato del lavoro a Amazon: abuso interinali, assuma 1.300 persone

Le verifiche, iniziate a dicembre, si sono concluse con un verbale nel quale è stato contestato all'azienda di aver utilizzato, da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato". L'eccedenza era di 1.308 contratti sui 444 possibili.



Amazon Italia era stata al centro del dibattito anche per l'utilizzo di braccialetti informatici per il controllo a distanza e il miglioramento della ricerca dei pacchi da parte dei dipendenti. Su questo aspetto non sono invece emerse irregolarità: "In esito ad altri profili oggetto di accertamento - spiega la nota dell'Ispettorato - non sono invece emerse irregolarità, né sono state accertate violazione in tema di controllo a distanza dei lavoratori".



La replica di Amazon: "Affronteremo presto tutte le contestazioni rivolteci" - "Amazon è un datore di lavoro corretto e responsabile. Rispettiamo il lavoro svolto dall'autorità ispettiva e ci impegniamo affinché tutte le osservazioni che ci vengono rivolte siano affrontate il più rapidamente possibile". E' quanto afferma Amazon in una nota. Nel verbale di contestazione, dice l'azienda "non è riportato il numero di contratti in somministrazione citato nei media e nel comunicato stampa dell'Ispettorato del lavoro". Amazon fa riferimento alla "stagionalità" della propria attività (con picchi nel periodo novembre/dicembre).



"Già assunti 770 interinali in 2 anni" - "Il nostro centro di distribuzione di Castel San Giovanni - dice Amazon quando ha aperto nel 2011 impiegava 150 persone a tempo indeterminato. Oggi i contratti a tempo indeterminato sono oltre 1.650 e tutti hanno iniziato con contratti in somministrazione convertiti nel corso degli anni. Negli ultimi due anni le conversioni sono state 500 nel 2016 e 270 nel 2017 e il nostro impegno è continuare a crescere".