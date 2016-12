E' di 223 miliardi di euro l'imponibile che risulta "non dichiarato" al fisco per l'Irap in media nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012. E' quanto risulta da uno studio dell'Agenzia delle entrate a proposito del "tax gap", calcolando la differenza tra gli imponibili dichiarati e l'economia reale. Si calcola che il tax gap sia di 97 miliardi al nord, di 74 al sud e di 51 al centro.