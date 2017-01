Iran-Italia, contratti per 15 mld

Accordi commerciali e di cooperazione bilaterali per almeno 15 miliardi. E' il risultato della visita del presidente iraniano Hassan Rohani in Italia. L'intesa più corposa riguarda la Danieli, impresa siderurgica che ha siglato un accordo da 5,7 miliardi di dollari: darà infatti vita a una joint venture da 2 miliardi che si chiamerà Persian Metallics e ha firmato inoltre direttamente contratti con società iraniane per un totale di 3,7 miliardi.