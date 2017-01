Investire sul trasporto aereo: più lavoro e più ricchezza

03:00 - E se i soldi piovessero proprio dal cielo? Un’analisi del Censis spiega che il valore dell’aviazione civile da trasporto sommato all’impatto turistico potrebbero generare nel 2030 un valore economico pari al 5,5% del Pil.

Stando alle cifre del centro studi, il traffico aereo globale genera oggi 306 miliardi di euro di fatturato per le aviazioni civili e, se si considera anche il turismo, oltre mille miliardi di indotto. Non solo, dà anche lavoro a qualcosa come 33 milioni di persone.

Le stime per il 2030, sempre a livello globale, parlano chiaro: il valore generato dall’aviazione civile salirà di oltre 400 miliardi (a 714 miliardi indicano le previsioni), il valore complessivo, quindi turismo incluso, supererà i 2.600 miliardi di euro. I passeggeri saranno invece 7,1 miliardi, il 65,6% in più rispetto ai 3,1 miliardi attuali.

Nel corso del 2013, per i gli aeroporti italiani, tra partenze, arrivi e scali, sono transitati 144 milioni di passeggeri, il 4,7% del totale mondiale. Tra il 2007 ed il 2014 il numero è aumento del 12,1% a fronte di un +66,3% registrato tra l’inizio del 2002 e il gennaio dell’anno in corso.

Per stare in linea con le stime globali, e quindi mantenere una quota di mercato pari a quella odierna, entro il 2030 la capacità d’accoglienza italiana dovrà crescere di 129 punti percentuali, arrivando a garantirla per almeno 330 milioni passeggeri. Entro tale data, se ci si muoverà nella direzione giusta, la dinamica potrebbe arrivare a garantire fino a 745 mila posti di lavoro in più e un valore economico pari al 3,1% del prodotto interno lordo.

Per accrescere invece la propria quota di mercato di un valore pari al 2%, gli aeroporti italiani dovranno incrementare la propria accoglienza di oltre il 220%, garantendola ad almeno 472 milioni di passeggeri. In un quadro simile i posti di lavoro in più supererebbero di gran lunga il milione, attestandosi a circa 1,3 milioni, mentre il valore economico raggiungerebbe il 5,5% del Pil.

Nel 2013 i viaggiatori stranieri transitati negli aeroporti italiani hanno generato una cifra pari a 33 miliardi di euro, il 3,1% in più rispetto all’anno precedente. La sola spesa per vacanze da parte degli stranieri è cresciuta del 6,8%.

Quello che però è necessario, ora più che mai se si vuole sfruttare la ricchezza dei cieli, è investire sul patrimonio aeroportuale puntando quindi ad aumentare la relazionalità globale, attraendo quindi più turisti e quindi più ricchezza.