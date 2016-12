Investimenti in R&S: Italia ancora lontana dagli obiettivi di Europa 2020

Secondo gli ultimi dati disponibili, resi noti dal Rapporto Bes 2015 (sul Benessere equo sostenibile in Italia), redatto dall'Istat, nel 2013 la spesa italiana in Ricerca e Sviluppo è cresciuta del 2,3% rispetto all'anno precedente arrivando a toccare i 21 miliardi di euro. Buoni risultati ma che ancora non sono sufficienti per il target nazionale stabilito dalla strategia Europa 2020.

Secondo la strategia europea tutti i Paesi membri devono contribuire ad innalzare gli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del prodotto interno lordo dell'Ue. Il target stabilito per l'Italia è di una spesa in R&S pari all'1,5% del Pil, entro appunto il 2020. Secondo le ultime rilevazioni la spesa italiana in rapporto al Pil è passata dall'1,27% del 2012 al 1,31%.



Osservando le tabelle dell'Eurostat, elaborate dall'Istituto nazionale di statistica per il Rapporto Bes, salta subito all'occhio il gap tra il nostro Paese, non solo con i Paesi più virtuosi, ma anche con la media europea. Nella graduatoria l'Italia si piazza, infatti, tra i Paesi che investono meno in questo senso, fermandosi al 16 esimo posto, subito dietro l'Ungheria e il Portogallo. Rispetto alla media europea il gap del rapporto della spesa sul Pil dell'Italia è inferiore di circa 0,7 punti percentuali.



Il contributo maggiore alla spesa italiana arriva dal settore privato (che comprende le imprese e le istituzioni non profit). Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo da parte delle imprese sono infatti aumentati del 3,4% rispetto al 2012, raggiungendo i 12,1 miliardi di euro, con un conseguente aumento del peso della spesa del settore privato su quella totale: dal 57,1% si è passati al 57,7% nel 2013. Il particolare la spesa delle imprese rappresenta il 54,7% della spesa totale.



Il settore privato, spiega poi l'Istat, si conferma principale contributore anche in termini di finanziamento della spesa: con circa 10 miliardi di euro si ritaglia una quota del 47,9%. Superiore, dunque, a quella del settore pubblico: 41,4% e pari a 8,7 miliardi di euro. Notevole poi il peso dei finanziatori esteri che - sotto forma di università, imprese o istituzioni pubbliche -, in Italia, contribuiscono per il 9,5% alla spesa totale in Ricerca e Sviluppo.