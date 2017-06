Investimenti esteri: nel 2016 l'Italia ha perso attrattività

In particolare, si legge in una nota del Censis, nel corso del 2016 l’Aibe Index - che misura l’attrattività del nostro Paese - è sceso a 40,3 punti ai 47,8 dell’anno precedente, riportando quindi una diminuzione di oltre sette punti. Secondo un sondaggio realizzato in occasione dell’analisi, mentre nel 2015 il 71,8% degli intervistati reputava l’Italia più attrattiva rispetto ai sei mesi precedenti, nelle ultime rilevazioni questo dato è sceso al 28%, con un aumento al 40% per chi ritiene di non notare particolari differenze rispetto ai mesi precedenti e al 32% di chi segnala invece una minore attrattività (le interviste sono state rivolte a vertici di imprese multinazionali, banche, e istituzioni finanziarie estere presenti sul territorio italiano).



Tra i fattori più destabilizzanti vengono segnalati l’instabilità politica, il carico fiscale, i tempi della giustizia civile e la burocrazia. Mentre a giocare a favore del nostro Paese sono fattori come la qualità delle risorse umane, il costo del lavoro, le infrastrutture e la logistica.



Secondo le ultime rilevazioni della società EY, nel 2016 gli investitori esteri che hanno deciso di puntare sul nostro Paese hanno aumentato i loro investimenti in Italia del 62% rispetto all’anno precedente. Cifre più dettagliate sono state invece diffuse da UHY - network internazionale di società di revisione, consulenza fiscale e sul lavoro - secondo cui nel 2015 gli IDE rappresentavano lo 0,7% del Pil, una quota piuttosto bassa se confrontata con quelle due principali Paesi europei: in Francia la quota è pari all’1,4%, in Spagna al 2,1%, nel Regno Unito all’1,8%, in Germania all’1,4%, mentre nell’Unione europea la media è del 2% del Pil.



Anche dal punto dell’impatto sul mercato del lavoro, il divario tra l’Italia e suoi principali partner è abbastanza ampio. Mentre nel nostro Paese - dati EY - gli 89 progetti finanziati dagli investimenti esteri diretti hanno creato 2.654 nuovi posti di lavoro nel corso del 2016 (+92% rispetto ai 1.383 del 2015), nel Regno Unito, ad esempio, i nuovi occupati legati ai 1114 progetti finanziati da IDE sono stati 43.165 (+2% rispetto al 2015).