Intesa-Unicredit:no pressioni Mps

Visita dell'ad di Unicredit Federico Ghizzoni al ministero del Tesoro. Il manager ha confermato che "non ci sono sollecitazioni da parte del governo per intervenire su Mps". Sulla stessa linea anche Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo: "Intesa Sanpaolo è impegnata a creare valore per gli azionisti. Non posso comprare Mps come nessuna altra banca, non c'è alcuna pressione dal governo".