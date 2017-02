Intesa Sanpaolo: su Generali non individuate opportunità industriali

Intesa Sanpaolo "ha completato le valutazioni di ipotesi riguardanti possibili combinazioni industriali" con Generali e afferma di non aver "individuato opportunità". Lo si legge in una nota dell'istituto bancario, in cui si sottolinea la mancanza di eventuali vantaggi per i propri azionisti, in coerenza con l'obiettivo di mantenimento della leadership di adeguatezza patrimoniale".