Intesa Grecia,Renzi:no trionfalismi

Nè trionfalismi nè giudizi riduttivi su un accordo che "non era scontato". Così il premier Matteo Renzi al termine del summit che ha raggiunto un'intesa sulla Grecia. "E' stata una nottata di grande impegno e anche di qualche tensione", è stato raggiunto, "un accordo importante che in molti momenti della nottata non è apparso scontato".