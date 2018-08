Internet, boom del commercio online in Italia: più 68% negli ultimi 5 anni

In Italia il commercio online è cresciuto notevolmente rispetto al 2017. E' quanto emerso da uno studio della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi basato sul registro delle imprese. Nello specifico si è registrata una crescita del 58% per la Lombardia e del 68% per l'Italia negli ultimi cinque anni, con il settore che impiega quasi 4mila addetti in Lombardia su 26mila a livello nazionale.

Milano è in vetta alla classifica con 1.378 imprese e quasi 4mila addetti, seguita da Brescia (383 imprese), Bergamo e Monza Brianza (con circa 300 imprese ciascuna). Brescia è anche il territorio dove giovani (25,6%) e stranieri (12,5%) pesano di più sul settore. In generale sono 17.432 le imprese specializzate in Italia nel settore del commercio online e crescono del 9% in un anno e del +68% in cinque anni.



Quasi un'impresa su quattro tra chi si occupa di vendita su internet è giovane (24%) e circa il 10% è in mano a imprenditori nati all'estero. Le imprese del commercio online danno lavoro a 26mila addetti concentrati in Lombardia (23%), Lazio e Umbria (10% ciascuna). Se Roma è prima per imprese (1.523 sedi) seguita da Milano (1.378), Napoli (1.283) e Torino (700), il capoluogo lombardo concentra il maggior numero di addetti (quasi 4mila) seguita da Perugia (2.563). Imperia è prima per peso degli imprenditori nati all'estero (33%) e Potenza per peso delle imprese giovani (48%).