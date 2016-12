Intel taglierà 12mila posti di lavoro

Intel chiude il primo trimestre con un utile per azione di 54 cent, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 49 cent per azione. I ricavi si sono attestati a 13,8 miliardi di dollari, in linea con le attese. Nel comunicare i risultati trimestrali, Intel annuncia il taglio di 12.000 posti lavoro, l'11% del totale.