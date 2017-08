19 luglio 2017 22:00 Inps, Tito Boeri dice no allʼaumento delle pensioni degli italiani all’estero Il presidente dell’Inps: "L’Italia riduce le spese sociali degli altri Paesi, senza avere un ritorno in consumi"

Il presidente dell’Inps Tito Boeri si è schierato contro l’aumento delle pensioni pagate all’estero, passate da 15,4 a 35,6 milioni. "Queste prestazioni - ha spiegato davanti al Comitato permanente sugli italiani nel mondo - sono uscite per lo Stato che non rientrano come consumi". Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, la colpa sarebbe di “tasse e tenore di vita in Italia troppo alti”.

Le pensioni allʼestero 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Le pensioni all'estero leggi dopo slideshow ingrandisci “Le pensioni pagate all’estero dall’Inps nel 2016 in circa 160 paesi – fa sapere Boeri – sono 373.265 per un importo complessivo di poco superiore a 1 miliardo di euro”. “Un’anomalia – ha detto Boeri – che è in aumento sul 2017, per effetto della spesa per l’aumento delle quattordicesime”. A finire sotto la lente dell’Inps sarebbero, infatti, proprio le quattordicesime percepite all’estero. “ Nel 2017 – ha dichiarato Boeri – la platea di residenti all’estero che le ha ricevute è aumentata del 131%”.