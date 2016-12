Inps: giù domande disoccupazione

In calo rispetto all'anno 2014 il numero delle domande di disoccupazione. Lo rileva l'Inps secondo cui, a maggio, sono state presentate in totale 85.764 richieste, il 29% in meno rispetto alle 120.760 di maggio 2014. Secondo l'ente previdenziale sono state presentate 38.285 domande di Aspi, 14.427 di mini-Aspi e 28.078 di Naspi, 331 domande tra disoccupazione ordinaria e speciale edile e 4.643 domande di mobilità.