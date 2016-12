Inps:domande disoccupazione in calo

Le domande di disoccupazione presentate all'Inps nel 2015 sono state nel complesso 2.056.683, risultando in calo del 15,9% rispetto all'anno precedente, quando erano state 2.444.465. E' quanto emerge dalle tabelle dell'osservatorio dell'Istituto. Nel solo mese di dicembre le domande sono state in totale 143.817, il 33,7% in meno rispetto al mese di dicembre 2014, quando furono 216.863.