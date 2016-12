Inps: domande disoccupazione in calo A ottobre si registra un -23,8% su anno

Le domande di disoccupazione arrivate all'Inps a ottobre sono state 250.356, cioè il 23,8% in meno rispetto allo stesso mese del 2014, quando erano state 328.374. I dati emergono dalle tabelle dell'Inps, secondo cui nel periodo gennaio-ottobre le richieste sono state 1.709.305, in calo del 13,9% rispetto a 1.984.773 dei primi dieci mesi dell'anno scorso. Scendono anche le ore di cassa integrazione autorizzate a novembre, pari al 38,5% in meno.