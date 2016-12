Inps, crescono i contratti fissi: 415mila assunti in più rispetto al 2014

Il dato sul saldo positivo nei rapporti di lavoro stabile (507.691 unità, molto migliore delle 92.114 registrate nei primi 10 mesi 2014) risente della misura contenuta in legge di Stabilità per il 2015, che prevede la decontribuzione totale Inps per le assunzioni a tempo indeterminato.



Boom nuovi assunti al Nord, il Sud arranca - A giudicare dalle tabelle Inps, la decontribuzione ha favorito soprattutto i nuovi contratti stabili al Nord mentre il Sud arranca ancora. Se infatti le nuove assunzioni a tempo indeterminato (1,43 milioni) sono cresciute in Italia del 29,8% sul 2014 il Nord Est spicca con un +48%, il Nord Ovest registra un +38,9%, e il Centro un +36,5% . Il Sud segna un +14,9%, mentre le Isole arrancano con un +9,4%.



Il Friuli Venezia Giulia guida la classifica delle Regioni con un +77,7%, seguita dall'Umbria (+56,2%) e dal Piemonte (+51,8%). La Sicilia e' il fanalino di coda con un +4,3%. La Puglia segna sulle assunzioni a tempo indeterminato un +10,5% e la Campania un +17,2% mentre la Lombardia segna +35,2% e il Lazio +37,8%.