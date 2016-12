19 aprile 2016 14:00 Inps, Boeri: "Giovani penalizzati, rischio generazione perduta" Il presidente dellʼistituto di Previdenza: "Subito flessibilità". E conferma: "I nati negli Anniʼ80 rischiano di andare in pensione a 75 anni". Pronte le buste arancioni, "nonostante i politici..."

"Il livello di disoccupazione giovanile in Italia è assolutamente intollerabile". Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sottolineando come ci sia il rischio di avere "intere generazioni perdute all'interno del nostro Paese". Per questo, dice, "occorre introdurre flessibilità in uscita nel sistema pensionistico in tempi stretti, anche perché c'è una penalizzazione molto forte dei giovani".

Chi è nato negli Anni '80 rischia di andare in pensione a 75 anni Tito Boeri Milano "Generazione Anni '80 in pensione a 75 anni" - "Due anni senza contributi costeranno alla generazione del 1980 un ritardo nel conseguimento della pensione anche di 5 anni, portando così la possibilità di andare in pensione a 75 anni di età". Lo ha confermato Boeri intervenendo al Graduation Day dell'Altemps dell'Università Cattolica. "Abbiamo preso in considerazione i lavoratori dipendenti, ma anche gli artigiani, persone che oggi hanno 36 anni e che probabilmente, a causa di episodi di disoccupazione, vedono una discontinuità contributiva di circa due anni. Ora, se la generazione 1980 dovesse andare in pensione con le regole attuali che prevedono i 70 anni, con l'interruzione contributiva registrata ci andrà dopo due-tre o anche cinque anni perché non ha i requisiti minimi".



Part-time in uscita, al massimo 30mila persone - Uno degli strumenti di flessibilità ipotizzati nelle ultime settimane è quello del part-time in uscita. Non mancano tuttavia alcune criticità, come ammette lo stesso Boeri: "Ci sono dei limiti di stanziamento, quindi non potrà riguardare più di 30mila lavoratori nel giro di tre anni. Valuteremo la misura con attenzione: è una sperimentazione e come tale va studiata. Per questo non si può dare un giudizio prima".