Inps, bocciato il bilancio preventivo del 2017: "Troppe carenze"

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps non ha approvato il bilancio preventivo per il 2017. E' quanto si legge in una nota dell'istituto, nella quale si precisa che "i documenti di bilancio evidenziano carenze di risposte su punti rilevanti, come crediti contributivi e patrimonio immobiliare". Punti che sono anche nel mirino del Collegio dei sindaci e del ministero del Lavoro, i quali "non consentono al Civ di dare un giudizio positivo".

Il Civ dell'Inps, al quale compete per legge l'approvazione del bilancio, "ha espresso da tempo inviti formali e informali agli organi di gestione a fornire tutti gli elementi utili per superare le criticità rilevate", prosegue la nota. "Pur restando garantite dallo Stato le prestazioni poste a carico dell'Istituto, è evidente che una gestione del bilancio che presenti un andamento negativo del patrimonio deve essere oggetto di adeguata ed immediata attenzione".



Secondo le cifre contenute nella determinazione sul bilancio preventivo trasmessa al Civ a fine dicembre, il risultato economico di esercizio dell'Inps per il 2017 sarà negativo per 6.152 milioni, con un miglioramento di 1.498 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2016. Alla fine dell'esercizio 2017 si prevede un disavanzo patrimoniale di 7.863 milioni, con un peggioramento di 6.129 milioni rispetto al 2016, in linea con il risultato economico negativo previsto per il 2017.