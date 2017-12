Inps: 18,9 mln certificati malattia, a "letto" soprattutto il lunedì

Nel 2016 sono stati trasmessi all'Inps 12,6 milioni di certificati medici per il settore privato (+4,4% rispetto al 2015) e 6,3 milioni per la P.a. (-0,03%). Lo si legge nell'Osservatorio Inps sui certificati di malattia nel quale si sottolinea inoltre come ci si ammali soprattutto di lunedì, giorno in cui si verificano il 29,6% degli eventi di malattia del settore privato e il 26,8% di quelli della Pubblica amministrazione.