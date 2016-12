Inflazione stabile ad agosto allo 0,2%

In particolare i prezzi degli alimentari aumentano dello 0,1% su base mensile e fanno registrare una crescita su base annua dello 0,9% (in lieve accelerazione dal +0,8% di luglio).



Nel dettaglio, poi, l'inflazione acquisita per il 2015 sale così a 0,2% dallo 0,1% di luglio. Invece l'inflazione "di fondo", al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, scende allo 0,7% (dallo 0,8% di luglio), mentre resta invariata l'inflazione al netto dei soli beni energetici (+0,8%).



L'inflazione è stabile per la maggior parte delle tipologie di prodotto. Fanno eccezione i beni energetici non regolamentati (come i carburanti per gli autoveicoli) che vedono un'ulteriore caduta dei prezzi (-10,4%, da -8,7% di luglio), i servizi relativi ai trasporti, che hanno tariffe in calo dello -0,1% (da +0,7% del mese precedente), e i servizi relativi alle comunicazioni, con i prezzi in risalita del +1,4% (dal -0,3% di luglio).