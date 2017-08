Inflazione, Istat conferma prezzi: -0,1% a giugno, su anno +1,2%

Rallenta l'aumento dei prezzi a giugno. L'Istat conferma la stima preliminare, che vede i prezzi, al lordo dei tabacchi, in calo dello 0,1% su base mensile e in aumento dell'1,2% rispetto a giugno 2016, dopo il +1,4% di maggio. Il rallentamento dell'inflazione per il secondo mese consecutivo, sottolinea l'istituto statistico, si deve principalmente ad alimentari non lavorati ed Energetici non regolamentati, che decelerano rispetto al mese precedente.