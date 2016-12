Inflazione in rialzo, +0,3% su anno

I prezzi al consumo ad ottobre sono in aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,3% sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che "il lieve rialzo dell'inflazione è principalmente dovuto agli alimentari non lavorati e ai servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona". Si registrano nuovi rincari sui prezzi del cosiddetto carrello della spesa, in rialzo dello 0,3% su base mensile e dell'1,5% su base annua.