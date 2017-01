Inflazione Eurozona in leggera ripresa: a novembre +0,6% base annua

Inflazione in leggera ripresa nell'Eurozona a novembre: Eurostat conferma le stime di un +0,6% su base annua, rispetto al +0,5% registrato a ottobre. Un anno fa il tasso medio era dello 0,1%. Tassi negativi in sei Stati, i più bassi in Bulgaria e Cipro (-0,8%). Il più alto in Belgio (+1,7%). In Italia +0,1%. La spinta alla crescita più alta è arrivata da ristoranti e bar (+0,07%).