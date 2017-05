Inflazione ai massimi dal 2013: ad aprile +1,8% su base annua

Ad aprile l'inflazione balza all'1,8% dall'1,4% di marzo, facendo segnare il tasso più alto da oltre quattro anni, cioè dal febbraio del 2013. Su base mensile l'indice è in rialzo dello 0,3%. Salgono anche i prezzi del "carrello della spesa" (che include i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona) segnando ad aprile un rialzo dell'1,8% su base annua, pari all'inflazione, ma su base mensile il tasso è negativo: -0,4%.

Stando ai dati delle rilevazione preliminare, l'inflazione deriva soprattutto dalla crescita dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (+5,7%, da -1,2% del mese precedente), a cui contribuisce sia l'Energia elettrica (+5,4%) sia il Gas naturale (+6,0%), che segnano entrambi un'inversione di tendenza rispetto a marzo (rispettivamente da -1,0% e -1,4%) e dalla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+5,5% da +2,5% del mese precedente).



L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di tre decimi di punto percentuale (+1%, da +0,7% di marzo), mentre quella al netto dei soli Beni energetici si mantiene stabile a +1,2% come nel mese precedente. L'incremento su base mensile dell'indice generale è ascrivibile in larga parte ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,3%) e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%), che risentono entrambi di fattori stagionali legati alla Pasqua e al ponte del 25 aprile.



Viceversa si registra un calo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-1%). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni sale di un solo decimo di punto percentuale (+1,8% da +1,7% di marzo), mentre accelera in modo marcato il tasso di crescita dei prezzi dei servizi (+1,7% da +1,0%). Di conseguenza, ad aprile il differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si riduce portandosi a -0,1 punti percentuali (da -0,7 di marzo). L'inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,3%.