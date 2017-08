Industria 4.0: i settori dove le imprese che investono sono di più

In tutto sono sei settori su 22, secondo i dati riferiti dal presidente dell'ISTAT, Giorgio Alleva, alla Commissione Lavoro del Senato. Un piccolo miglioramento rispetto al 2016: lo scorso anno, solo due comparti avevano già adottato (o investito) sulle tecnologie della quarta rivoluzione industriale. I settori interessati sono gli autoveicoli, dove puntano su queste tecnologie due imprese su tre, l'elettronica, le apparecchiature elettriche, la farmaceutica, la metallurgia e i macchinari.



Meglio va tra le imprese dei servizi, dove l'interesse appare maggiore: i settori dove, alla fine del 2016 la maggioranza delle imprese prevedeva di adottare o aumentare le tecnologie richieste dall'Industria 4.0, sono 10 su 26. L'ISTAT osserva che i dati testimoniano un impegno da parte del sistema produttivo verso l'aggiornamento tecnologico, anche se non coinvolge ancora tutti.



Eppure le opportunità offerte dall'Industria 4.0 sono molte – tra le altre cose, il fine è rendere la produzione industriale automatizzata e interconnessa, con la possibilità di vedere crescere la produttività e un abbassamento dei costi –, tanto da convincere il governo a lanciare un piano specifico che Uno studio della SVIMEZ sul Piano Industria 4.0 ha provato a quantificarne l'impatto sulle diverse aree del Paese.



L'analisi sostiene che il Piano potrà generare una crescita aggiuntiva al Centro-Nord, pari a quasi lo 0,2% del Prodotto interno lordo. Nel Mezzogiorno, l'effetto sarà meno consistente, circa lo 0,03% del PIL. Il diverso impatto è imputabile alle caratteristiche che differenziano i due tessuti produttivi. Lo SVIMEZ sottolinea che nel Centro-Nord le imprese reagiscono “positivamente” a quelle misure “che vanno nella direzione di accrescere la dotazione dei vantaggi competitivi meno diffusi”.



L'industria meridionale, invece, è caratterizzata da minori livelli di innovatività, da una più bassa diffusione delle tecnologie ICT e da dimensioni aziendali inferiori rispetto a quelle delle concorrenti del Centro-Nord del Paese. A tutto questo si aggiunge un secondo fattore, non meno importante: durante la crisi economica, l'industria del Mezzogiorno (già relativamente minore) si è contratta in modo notevole, con un’intensità doppia rispetto a quella centro-settentrionale.