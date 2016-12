Indagine Tecnè: il clima di fiducia economica delle famiglie e delle imprese italiane

Secondo l'indagine realizzata dall'istituto di ricerca Tecnè e dalla Fondazione di Vittorio sulla fiducia economica delle famiglie e delle imprese, seppure meno pessimiste rispetto al passato – tra le imprese, la quota di chi vede un peggioramento della situazione economica rispetto all'anno precedente è scesa dal 37 al 29% –, solo il 4% degli imprenditori sostiene che la situazione economica dell'Italia sia migliorata.



A differenza di quanto rilevato nel resto del campione – tra le famiglie e i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati, è aumentata di due punti percentuali la quota di chi vede un peggioramento, adesso rispettivamente al 39% e al 43% –, tra le imprese è cresciuta la percentuale di chi non percepisce variazioni, ora al 67% (+8%). In definitiva, tutti e tre i campioni presi a riferimento hanno indici sulla situazione economica attuale del Paese complessivamente negativi: 40 punti su 100 per le imprese, 41 punti per le famiglie e 43 per i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati.



Se si guarda nello specifico alla propria situazione economica, l'indice di fiducia delle imprese risulta in diminuzione di 3 punti rispetto all'ultimo trimestre 2015 (da 53 a 50). Ciò dipende sostanzialmente dalla crescita di chi ritiene peggiorata la propria situazione (21% rispetto al 19% del precedente trimestre) e dal contemporaneo calo di chi sostiene sia migliorata, passata dal 21 al 17%.



Tra famiglie, le cose prendono una piega diversa: il 6% dei nuclei familiari (+1%) ritiene che la situazione economica nel primo trimestre sia migliorata, mentre è rimasta invariata per il 64% (+2%) e peggiorata per il 30% (-3%). E così, pur restando in territorio negativo, l'indice migliora leggermente (da 42 a 43). Continuano a giudicare negativamente la propria situazione economica i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati, il cui indice si attesta a 39/100. La situazione è migliorata solo per il 4% del campione (stabile sul trimestre precedente), invariata per il 55% (+2%) e peggiorata per il 41% (-2%).



La propria situazione economica non dovrebbe migliorare nei prossimi dodici mesi. A sostenerlo sono specialmente i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati e le famiglie. Per entrambe le componenti gli indici risultano stabili, rispettivamente a 47/100 e 49/100 (gli stessi valori rilevati nel 4° trimestre 2015). In territorio positivo, invece, l’indice sulle attese delle imprese, a 56/100, stabile da tre trimestri consecutivi.



I giudizi sulla situazione economica del nostro Paese non differiscono dalle attese. Le previsioni a 12 mesi peggiorano tra tutti i campioni di riferimento, pur restando leggermente in territorio positivo: l'indagine rileva che l'indice diminuisce di 6 punti tra le imprese (da 60 a 54), di 2 punti tra le famiglie (da 54 a 52) e di 3 punti tra i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati (da 55 a 52). In particolare, il 18% delle imprese si attende un miglioramento della situazione economica dell'Italia – ovvero l'11% in meno rispetto al trimestre precedente –, a fronte del 11% (+1%) che prevede un peggioramento o il 71% (+10%) che non si aspetta cambiamenti.



Le famiglie appaiono più pessimiste: dal 46% del campione che nell'ultima parte del 2015 dichiarava di aspettarsi una migliore situazione economica del Paese si è passati al 39% di inizio anno. Mentre cresce di tre punti percentuali la quota di chi ha ammesso di aspettarsi un peggioramento, adesso al 24%, e di chi non prevede cambiamenti, passata dal 34 al 36%. Anche tra i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati diminuiscono le attese positive: il 35% del campione prevede miglioramenti contro il 41% del 4° trimestre 2015. Teme un peggioramento, invece, il 27% contro il 23% del 2015. Gli indici oscillano tra i 54 punti delle imprese e i 52 di famiglie e lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati.



Particolarmente importante, poi, il calo delle attese positive sul fronte occupazionale. Solo il 9% delle imprese (-1% su base trimestrale), il 30% delle famiglie (-3 punti percentuali) e il 25% dei lavoratori dipendenti, precari disoccupati e pensionati (-3%) si attende un incremento dell'occupazione. L'indagine rileva che l'indice diminuisce di un punto tra le imprese (da 52 a 51), e di 2 punti sia tra le famiglie (da 49 a 47) che tra i lavoratori dipendenti, precari, disoccupati e pensionati (da 47 a 45/100).