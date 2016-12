Indagine Antitrust su Volkswagen

L'Autorità garante della concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento istruttorio, con l'ipotesi di pratiche commerciale scorrette, nei confronti della Volkswagen e della sua filiale per la distribuzione di autoveicoli del Gruppo in Italia. Intanto Adusbef e Federconsumatori hanno presentato alle 10 maggiori Procure italiane esposti ipotizzando il reato di frode in commercio e truffa nei confronti della casa automobilistica.