Incroci proprietari Tv-giornali, nuovo stop in Manovra per il 2018

Nuova proroga per un anno, il 2018, al divieto degli incroci proprietari tra Tv e giornali. Lo prevede uno dei commi dell'emendamento "Milleproroghe" presentato dal governo alla Manovra e approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Il divieto di incrocio, come gli scorsi anni, non riguarda i giornali web mentre si applica alle imprese controllate, controllanti o collegate.