Incidente a impianto gas in Austria, Calenda: "Rotta sarà riaperta nella notte"

In un primo momento l'incidente nel punto di snodo del gas in Austria sembrava aver provocato un problema più serio per le forniture. "Se avessimo il Tap", aveva spiegato Calenda, non ci sarebbero problemi, perché questo gasdotto serve proprio "a diversificare le forniture". Il ministro aveva quindi annunciato che sarebbe stato dichiarato lo "lo stato d'emergenza", che in casi come questi, hanno sottolineato dal Mise, scatta automaticamente, anche in assenza di reali problemi di approvvigionamento.