Inchiesta money transfer, Bank of China restituisce 22 mln euro

Nella maxi-inchiesta per riciclaggio della Dda di Firenze sul trasferimento in Cina di 4 miliardi di euro tramite negozi "money transfer", Bank of China nelle settimane scorse ha raggiunto una transazione da 22 milioni di euro col ministero dell'Economia e Finanze a titolo di risarcimento del danno allo Stato italiano. Lo si apprende dalla procura di Firenze che ha quindi accettato la richiesta di patteggiamento di Bank of China.