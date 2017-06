Inadempienze probabili, un altro rischio per le banche

Nel corso degli anni della crisi economica il numero di famiglie e imprese con difficoltà a rimborsare le proprie esposizioni nei confronti delle banche è aumentato, dando vita a una mole enorme di crediti deteriorati, ovvero quei crediti di difficile riscossione: i cosiddetti NPL, no performing loans.



Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI) quella massa di denaro di difficile riscossione è triplicata tra il 2007 ed il 2015, arrivando a toccare i 341 miliardi di euro (per poi diminuire a 324 miliardi a fine 2016, mentre ammontava a 85 miliardi nel 2008), di cui una buona parte, oltre la metà, è rappresentato dalle sofferenze, ovvero quei crediti di cui la banche non riescono a rientrare in possesso. Secondo alcune stime, le sofferenze corrispondono al 17% dell’intero credito concesso e al 57% del totale degli NPL.



Un recente studio del PCW (PricewaterhouseCoopers) ha invece quantificato un altro tipo di crediti di cui è difficile la riscossione: le inadempienze probabili (ovvero, secondo Bankitalia, “le esposizioni creditizie per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente - in linea capitale e/o interessi - alle sue obbligazioni creditizie). Sostanzialmente i prestiti non rimborsati che ancora non rientrano nelle sofferenze, ma che potrebbero diventarlo se non si corre ai ripari. Secondo l’analisi questa tipologia di crediti a fine 2016 ammontava a 117 miliardi di euro. Una cifra in calo dell’8% rispetto al 2015, ma che rappresenta comunque un nuovo rischio per il sistema bancario.