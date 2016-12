In Italia un milione di bambini e ragazzi vive in povertà assoluta

In Italia sono più di un milione i bambini e gli adolescenti che vivono in povertà economica assoluta: quasi una famiglia italiana su dieci. Lo rende noto Save the Children nella sesta edizione dell'"Atlante dell'infanzia a rischio", presentato durante il Festival dell'economia di Trento. In 10 anni, dal 2006 al 2016, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con almeno un minore è triplicata, passando dal 2,8% all'8,4%.