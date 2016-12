In Italia 70mila persone dipendono dal lavoro di Coca Cola: ecco i dati

Coca Cola, primo soggetto nell'industria delle bibite e in quella delle bevande in Italia, ha presentato lo studio del proprio impatto economico e occupazionale nel Paese relativo al 2014. La ricerca, commissionata da Coca Cola HBC Italia è stata condotta da SDA Bocconi School of Management. Alla conferenza stampa sono intervenuti Fabrizio Perretti e Stefano Basaglia, professori dell'Università Bocconi e autori della ricerca, Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione Coca Cola HBC Italia e Vittorio Cino, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca Cola Italia.

Coca Cola in Italia impiega direttamente 2.074 dipendenti, dislocati in otto sedi tra stabilimenti, uffici e depositi. L'impatto occupazionale diretto e indiretto è pari a circa 26mila posti di lavoro (equivalente allo 0,1% della forza lavoro totale a livello nazionale). In pratica, ad ogni posto di lavoro diretto corrispondono tredici posti di lavoro indiretti all'interno dell'economia italiana.

Il numero delle persone che dipendono, parzialmente o totalmente, dai redditi di lavoro generati direttamente o indirettamente da Coca Cola in Italia è pari a circa 70mila persone.