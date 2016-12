In Italia +2,1% nel trimestre la spesa per beni di largo consumo

La spesa per beni di largo consumo nel secondo trimestre in Italia è cresciuta del 2,1%, al netto delle variazioni di prezzo (-0,9%). Il dato emerge dalle rilevazioni Nielsen su 21 Paesi. In Europa, invece, la spesa è quasi ferma, con una crescita dello 0,1% (al netto dei prezzi), ai livelli minimi da due anni. Tra tutti i paesi rilevati, la Turchia è quello con la maggiore crescita (+8,9%); peggio di tutti fa la Gran Bretagna (-1,6%).