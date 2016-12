In forte diminuzione la fiducia dei consumatori e delle imprese

In particolare, l’Istat segnala un calo di due punti per la fiducia dei consumatori italiani, da 111,2 punti a 109,2, risultato della flessione di tutte le componenti dell’indice. Dalle tabelle allegate al resoconto si può osservare, infatti, un calo di 4,3 punti per il clima economico (da 129,8 a 125,5) di 1,4 punti per quello personale (da 105 a 103,6) di 1,9 per quello corrente (da 109,1 a 107,2) e di 2,6 punti per il clima futuro (da 114,8 a 112,2).



Si registra, inoltre, un peggioramento dei giudizi riguardanti la situazione economica dell’Italia (da -54 a -60), come anche delle attese (da -9 a -15), e sulla situazione economica della famiglia (da -34 a -38). Migliorano invece le attese sulla disoccupazione (da 30 a 35) e i giudizi sul bilancio familiare (da -1 a 4).



Più marcata la flessione dell’indice di fiducia delle imprese che, secondo le rilevazioni dell’Istat, è sceso da 103 a 99,4. Anche in questo caso si tratta della diretta conseguenza del peggioramento che ha interessato tutte le tipologie di imprese considerate.



In particolare l’indice di fiducia dell’industria manifatturiera è sceso dai 102,9 punti di luglio ai 101, 1 di agosto. I giudizi sugli ordini sono passati da -14 a -18 mentre le attese di produzione sono scese da 10 punti a 9.



Per le imprese attive nel settore delle costruzioni si è invece rilevata una contrazione di quasi tre punti, da 126,2 a 123,5. In questo caso i giudizi su ordini e/o piani di costruzione sono scesi a -28 punti dai -24 della rilevazione precedente. Stabili a -9 punti le attese sull’occupazione.



Notevole il crollo che ha interessato la fiducia delle imprese dei servizi di mercato: da 108,3 a 102,4. Per le aziende attive nel settore si registra un calo di quattro punti per i giudizi sufli ordini (da 7 a 3) e marcate flessioni per le attese sugli ordini (da 8 a 1) e sull’economia (da 8 a 3).



Marcata anche la discesa dell’indice di fiducia delle imprese del commercio. In questo caso l’indice è passato dai 101,3 punti di luglio a 97,1. I giudizi sulle vendite sono crollati da 6 punti a -4, mentre le attese da 21 a 16.