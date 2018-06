In Europa 3 piatti di pasta su 4 sono italiani: il 56% della produzione va all'estero

I mercati più importanti - Rispetto poi a un quarto di secolo fa l'amore per la pasta italiana all'estero è aumentato notevolmente. I Paesi destinatari del prodotto sono a oggi 200, aumentati del 34% in 25 anni, e la quota export è raddoppiata, passando da 740mila a oltre 2 milioni di tonnellate. Nello specifico il mercato più interassato alla pasta è quello europeo, tanto che circa 3 piatti di pasta su 4 consumati nel Vecchio Continente provengono da un pastificio italiano. I tre mercati più importanti per le nostre aziende sono Germania, Francia e Regno Unito, con circa un miliardo di piatti di pasta serviti all'anno e un controvalore di quasi un miliardo di euro.



Cambio di alimentazione - La sempre crescente attenzione per la pasta deriva sostanzialmente dal cambio di alimentazione in atto in vari Stati. In Francia ad esempio i consumatori optano per una dieta attenta a sprechi e ambiente. Secondo un'analisi del Defra (Department for environment, food and rural affairs) gli inglesi invece non mangiano molta pasta (3,5 kg procapite), ma per tre inglesi su dieci quella italiana è la cucina migliore, seguita da quella di casa, la cinese e l'indiana. E il piatto italiano per eccellenza sono gli spaghetti al ragù di carne, o Spaghetti Bolognaise, ma negli ultimi anni si sta affermando la passione per il pesto, che gli inglesi acquistano già pronto a una media di 40 vasetti al minuto. Anche per i tedeschi la pasta sta diventando sempre più il piatto preferito, molto più di patate e dei tradizionali Schnitzel. Oggi in Germania si mangiano oltre 700mila tonnellate di pasta e la metà sono made in Italy.



Mercato dell'Est in aumento - Il 2017 ha sancito per la pasta italiana performance rilevanti anche negli altri paesi europei: in Spagna (+22%), Belgio (+14%) e paesi dell`Est, come Ucraina e Bielorussia (+32%) e, soprattutto, Lituania (+52%). Un buon segnale, dopo la caduta degli ultimi anni, arriva anche dalla Russia, dove l'export di pasta torna di segno positivo: 23mila tonnellate e una crescita prossima al +9%.