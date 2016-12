In crescita le imprese degli under 35 nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2016, il bilancio positivo delle imprese costituite dagli under 35 supera le 20mila unità – tra aprile e luglio le iscrizioni sono state 31mila, un numero superiore rispetto alle 10mila imprese che hanno chiuso i battenti –, ed è pari al 54,1% del saldo complessivo delle imprese italiane.



UnionCamere osserva che “la spinta all'impresa dei giovani del Mezzogiorno” è stata “più forte” rispetto a quella registrata nelle altre aree del Paese: le loro 8.366 imprese in più corrispondono infatti ad oltre il 40% del saldo complessivo delle imprese di under 35.



Il contributo dei giovani imprenditori meridionali non è passato inosservato neanche lo scorso anno – il 37% delle 120mila nuove imprese costituite dagli under 35 nel 2015 era del Mezzogiorno – e al Check-up Mezzogiorno curato da Confindustria e SRM, il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.



Nelle regioni meridionali, dove nel 2015 il numero delle imprese è tornato a crescere per la prima volta dal 2008 (10mila unità in più, pari allo 0,6% in più), la presenza delle imprese giovanili è più consistente rispetto al resto del Paese: nel Sud se ne contano oltre 220mila. Una porzione delle circa 1,7 milioni di imprese attive nel meridione, il 99% delle quali è di micro o piccole dimensioni.