In crescita la spesa per R&S in Italia

Dati Istat alla mano la spesa per R&S intra-muros - sostenuta da imprese, pubblica amministrazione, enti privati no profit e Università - è aumentata del 6,2% in termini nominali e del 5,3% in termini reali rispetto allo scorso anno, arrivando a toccare i 22,3 miliardi di euro, contro i 21 miliardi del 2013. Come già spiegato, si è rilevato un aumento anche dell’incidenza di questa spesa sul Pil. Si parla dell’1,38% contro l’1,31% dello scorso anno.



L’aumento del 2014, spiega ancora l’Istituto di statistica, è il risultato dell’aumento riscontrato in tutti settori. Per le imprese la spesa in Ricerca e Sviluppo è aumentata del 7,5%, per le Università del 6,5%, per gli enti no profit del 5,5%, mentre nelle istituzioni pubbliche si registra un più lieve +0,8%.



Risultati che fanno sì che aumenti il contributo del settore privato nel suo complesso (dal 57,7% al 58,3%) e diminuisca quello del settore pubblico (dal 14% al 13,3%), mentre rimane stabile l’apporto delle Università (al 28,4% contro il 28,3% dello scorso anno).



Osservando la ripartizione territoriale della spesa, si può notare come l’aumento più consistente abbia interessato le regioni del Mezzogiorno, con un +12,6%, seguite da quelle del Nord-Ovest, dove la spesa in R&S è aumentata del 5,7%. Aumenti più contenuti hanno interessato invece il Nord-est e il Centro, dove si registrano rispettivamente aumenti del 4,6% e del 4,1%.



Passando all’impatto che le attività di Ricerca e Sviluppo hanno sul mercato del lavoro, l’Istat spiega che un aumento del personale impegnato in questo genere di attività pari al +1,1% rispetto al 2013, arrivando a toccare le 118.183 unità. L’unico settore ha registrare una flessione degli occupati è quello pubblico, con un -1,3%.



La nota dolente arriva però dalle stime per il 2015 e per l’anno in corso. Secondo le programmazioni formulate dalle imprese prese in considerazione dall’Istat , lo scorso anno la spesa in ricerca e sviluppo potrebbe esser diminuita dell’1,8% in termini nominali e del 2,4% in termini reali. Non solo, l’anno in corso potrebbe chiudere con un ulteriore -1,4% sul 2015 per la spesa delle istituzioni pubbliche, bilanciando negativamente la spesa totale del Paese (per gli enti no profit è previsto un +2,2% e per le imprese un +5,2%).