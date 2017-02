In crescita il numero delle startup innovative nel 2016

Secondo lo studio negli ultimi mesi il numero delle startup innovative è aumentato del 12%, un tasso di crescita che sale al +31% se si estende il confronto ad un anno fa e al +112% se invece il confronto viene fatto con due anni prima. Gran parte delle startup presenti sul territorio italiano, si trova nel Nord-ovest del Paese, con il 30,7% del totale, mentre nelle altre aree del Paese le quote sono abbastanza simili: a Nord-est è presente, infatti, il 24,9% delle startup innovative italiane, al Mezzogiorno il 23,1%. La quota inferiore si registra nel Centro Italia, con il 21,4%. A livello provinciale, invece, Milano risulta la prima, con ben 1.040 startup innovative presenti sul territorio: il 15% del totale (segue Roma con 572, l’8%).



Di tutto il panorama delle società di capitali italiane, solo lo 0,42% può essere considerato una startup innovativa. Osservando i principali settori di attività si può notare come gran parte delle startup sia attivo in settori, appunto, innovativi: il 41% rientra infatti nel settore dei servizi informatici e dei software, il 27% in quello dei servizi di R&S e attività professionali e tecniche. Il 18% rientra in quello dell’industria e delle costruzioni, mentre solo il 5% nel commercio.



Come il numero delle imprese, anche il capitale umano risulta in forte crescita. Tra soci e dipendenti il numero della forza lavoro è aumentato del 44,8% tra il 2015 ed il 2016, arrivando a toccare le 34.791 unità. Nel dettaglio l’analisi spiega che il numero dei soci delle startup è salito a 25.622 unità (4,12 a impresa), quello dei dipendenti a 9.169 (3,49 a impresa, tra le imprese con almeno un dipendente).



Secondo i bilanci del 2015 la produzione complessiva delle startup innovative si è attestata a 584 milioni di euro, riportando un aumento di 260 milioni di euro rispetto al 2014.