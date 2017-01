In crescita il mercato del cloud in Italia

Gli investimenti per le infrastrutture aziendali destinate al cloud sono in diminuzione. Ce lo dice uno studio condotto dall'International data corporation (Idc). Secondo cui, nel primo trimestre del 2015, gli investimenti delle imprese nell'area Cema – Europa centrale ed orientale, Medio oriente ed Africa – sono diminuiti 7%. In (forte) controtendenza rispetto alla crescita annuale del 24% registrata lo scorso anno.

L'Idc non ne fa un dramma, anzi. Entro la fine del 2015, spiega, il mercato del cloud recupererà il terreno perduto nei primi mesi dell'anno ed entro il 2019 avrà una dimensione due volte maggiore rispetto a quella attuale. In particolare, nell'area dei Paesi Cema, nei prossimi anni il cloud del settore privato continuerà a crescere.

Come vanno le cose nel nostro Paese? Secondo uno studio del Politecnico di Milano, il valore del mercato del cloud è destinato a crescere del 25% entro la fine del 2015, fino a toccare un valore complessivo pari a 1,51 miliardi di euro.

Gli investimenti destinati alla Cloud enabling infrastructure – ovvero quelli utilizzati per l'aggiornamento del patrimonio infrastrutturale e applicativo già esistente in azienda – risulteranno determinanti, spiega lo studio.

In Italia, nel 2014, gli investimenti dedicati alla Cloud enabling infrastructure sono stati pari a 870 milioni di euro. Alla fine del 2015 supereranno il miliardo (1.050 milioni di euro): in crescita del 21% su base annua, dunque. Il discorso cambia leggermente per gli investimenti destinati al Public cloud, che – seppure con un valore stimato in "soli” 340 milioni di euro nel 2014 – cresceranno del 35% entro la fine dell'anno, fino a toccare i 460 milioni.

Le piccole e medie imprese italiane – ovvero le imprese con meno di 250 addetti ed un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro – meritano una menzione particolare. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, la spesa in pubblic cloud delle pmi è cresciuta del 70%. Ad un ritmo superiore rispetto al mercato complessivo. "Il mercato, tuttavia, è ancora limitato e vale circa 46 milioni di euro", osserva lo studio.