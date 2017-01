In crescita gli investimenti destinati alle start up

Secondo l'Osservatorio Start up Hi-tech, condotto dalla School Of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Italia StartUp, gli investimenti stimati complessivamente per il 2015 cresceranno dell'11% rispetto all'anno precedente, toccando i 133 milioni di euro.



Una volta confermato, il dato relativo al 2015, che in particolare certifica una crescita di fiducia da parte degli investitori privati, andrà accolto comunque con il giusto entusiasmo: sul fronte degli investimenti dedicati alle start up, il gap con il resto dei principali Paesi europei è ancora ampio. Anche troppo, forse. Nel 2014 gli investimenti istituzionali in incubatori aziendali in Germania e Francia sono stati circa dieci volte superiori a quelli registrati in Italia: 63 milioni contro 510 e 624 milioni di euro.



Eppure investire nelle start up innovative potrebbe essere una delle soluzioni per rilanciare il sistema imprenditoriale italiano. Innovare significa anche rendere la propria impresa più competitiva, requisito fondamentale per reggere l'urto della concorrenza e incentivare la creazione di nuova occupazione.



Ed è proprio il contributo offerto sul fronte occupazionale dalle start up ad essere difficilmente trascurabile: dati alla mano, le start up impiegano un numero crescente di lavoratori. Tra settembre 2014 e giugno 2015, secondo le statistiche diffuse di recente dal ministero dello Sviluppo economico, il numero delle persone coinvolte nelle start up sono passate da 13 mila a 23.500 unità (+80%).



Inoltre quasi una start up su quattro i lavoratori con meno di 35 anni sono la maggioranza e nel 44,6% dei casi c'è almeno una donna nella compagine societaria.