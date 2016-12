In crescita fatturato dei servizi e vendite al dettaglio

Nel secondo trimestre del 2016 l’indice che misura il fatturato dei servizi ha registrato un progresso di un punto percentuale rispetto al periodo precedente. A dettare l’incremento sono state soprattutto la variazione positiva che ha interessato il trasporto aereo, cresciuto del 3%, e la crescita dell’1,9% dei fatturato dei servizi postali. Bene anche i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, in crescita dell’1,3%, i servizi di informazione e comunicazione, +0,6% e il commercio all’ingrosso, +0,2%. Scende dell’1% il fatturato legato ai servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua.



Anche il confronto tendenziale mostra un incremento. Rispetto al secondo trimestre del 2015 l’Istat ha infatti rilevato un +2% per il fatturato dei servizi, risultato del +3,5% che ha interessato il fatturato di commercio all'ingrosso, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, del +0,9% dei servizi di informazione e comunicazione e del +0,4% delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Un incremento più contenuto è stato registrato per il fatturato dei servizi di trasporto e magazzinaggio. Giù, invece, i servizi di attività e ristorazione, -1%, e il fatturato derivante dalle attività dei servizi noleggio, dalle agenzie di viaggio e dai sevizi di supporto alle imprese, -0,2%.



Come anticipato, anche le vendite al dettaglio hanno riportato una crescita. In questo caso l’Istat segnala un +0,2% del valore tra maggio e giugno 2016 e un aumento dello 0,1% dei volumi. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno le vendite sono aumentate dello 0,8% in valore e dello 0,2% in volume, con, rispettivamente, un +1% e un +0,5% per i prodotti non alimentari.



Il confronto tendenziale, tra le varie forme distributive, vede crescere dello 0,7% sia le vendite della grande distribuzione (+0,3% per gli alimentari e +1,3% per i non alimentari) che quelle delle imprese operanti su piccole superfici (-0,1% le vendite di prodotti non alimentari e +0,9% per quelli alimentari).